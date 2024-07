Mafia e appalti pubblici due arresti a Milano | sequestro milionario

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un’indagine condotta dalla Dia diha portato a due. In manette sono finiti due ben noti imprenditori, che dovranno rispondere di “contiguità” con un “clan di Cosa Nostra”. Un caso che non si limita alla sola area milanese o alla Lombardia. Sono infatti scattate già delle perquisizioni in altre parti del Paese. Una storia complessa, che mescola fondi del Pnrr,e criminalità organizzata. L’indagine e 5 milioni sequestrati Un’intricata opera di investigazione ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai danni di due imprenditori. Il tutto su ordine del giudice delle indagini preliminari del Tribunale milanese, su richiesta della Direzione distrettuale anti. Nel dettaglio, i due soggetti avrebbero avallato l’azione di realtà imprenditoriali che possono essere ricondotte a cosche mafiose.