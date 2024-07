L’identikit dei nuovi poveri | donne e anziani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Gravi marginalità in aumento, ma anche piùcon figli, over 65 e working poor sempre più in difficoltà. Questo il quadro che emerge dal Flash report 2024, relativo al 2023, redatto dall’Osservatorio delle povertà e delle risorse di Caritas Diocesana Brescia. I dati raccolti nel contesto bresciano testimoniano che il 2023 è stato caratterizzato da un aumento delle persone incontrate attraverso i diversi centri di ascolto e servizi di accoglienza della rete di Caritas Diocesana di Brescia; aumenta del 15% il numero delle persone che accedono alla Mensa Menni. In diminuzione lieve ma costante è anche la quota dei richiedenti con problemi di lavoro (46% nel 2023, 49% nel 2022, 59% nel 2021, 63% nel 2020) a testimonianza di come probabilmente siano in crescita i soggetti che rientrano nella categoria dei working poor, lavoratori in condizione di povertà.