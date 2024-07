Hit Parade | ancora Anna e Tony Effe in cima alla classifica

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nuovasettimanale, ma pochi stravolgimenti. Nel bel mezzo dell’estate non mancano le uscite discografiche, ma sono in netto calo. Sono molti gli artisti che però si stanno preparando ai tour che approderanno già in autunno. Le hit dell’estate non mollano il primato. Mentre le colonne sonore di questa stagione non scendono dal podio e si mantengono stabili, nuove uscite musicali tentano il sorpasso a chi si è già stabilito tra i primi posti dellaFimi/Gfk, anche se con scarsi risultati. Di certo, è il genere rap a dominare gli album più venduti degli ultimi sette giorni. In, foto Ansa – VelvetMagPer la seconda settimana consecutiva si piazza in prima posizionecon il suo primo album di inediti, Vera Baddie.