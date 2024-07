Estate calda per i cantieri a Gallarate Partono i lavori della maxi rotatoria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Al via iper la realizzazioneche prenderà forma in viale Milano a. L’obiettivo? Apportare importanti miglioramenti ai flussi di traffico lungo un’arteria di collegamento strategica e trafficata. Un progetto del valore di 1,6 milioni di euro, costi che per la maggior parte sono coperti con i fondi stanziati da Regione Lombardia nel 2020 nell’ambito del "Piano Marshall" lombardo , varato per la ripresa economica dopo il difficile periodo del Covid. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Cassani è riuscita infatti ad intercettare tra quei finanziamenti 980mila euro proprio per larotonda a cui vanno aggiunti 585 mila euro garantiti dalla Provincia di Varese nell’ambito dei progetti di valorizzazione del territorio. Al Comune resta quindi una parte esigua di spesa, 65 mila euro.