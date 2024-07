Taremi Inter-Lugano trampolino | nel mirino c’è già un’altra sfida! – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Mehdiè pronto al mini debutto con la maglia nerazzurra in. Il test vale molto di più in vista diimportante. DEBUTTO –giornata importante è appena cominciata in casa nerazzurra., in programma ad Appiano Gentile alle ore 18.30, è solo un primo piccolo test stagionale, tra l’altro anche non ufficiale. Tuttavia, la partitella d’allenamento sarà il primo passo verso il nuovo anno calcistico e permetterà a Simone Inzaghi di osservare sul campo nuovi volti. Per Mehdi, come anche per Josep Martinez,si tratterà di una sorta di debutto con la maglia nerazzurra. Entrambi, infatti, giocheranno quasi sicuramente l’amichevole dal primo minuto, anche tenendo in considerazione le numerose assenze con le quali Inzaghi deve ancora fare i conti.