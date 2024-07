Cobra Kai | il riassunto delle stagioni precedenti per rinfrescarsi la memoria prima di guardare la sesta ed ultima stagione

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 17 luglio 2024)Kai è una serie televisiva prodotta da Hayden Schlossberg e Jon Hurwitz; si tratta di un sequel della trilogia di film The Karate Kid. Lo show è stato trasmesso per lavolta su YouTube Premium, ma la piattaforma Netflix ha acquistato i diritti della serie nel 2020. Laè divisa in 3 parti: laparte arriverà il 18 luglio con i primi 5 episodi, la seconda arriverà il 28 novembre, mentre la terza è prevista per il 2025, ma la data esatta è ancora sconosciuta.Kai è una serie che parla di storie d’amore, famiglia, vecchie e nuove amicizie e alleanze. Se avete amato la trilogia The Karate Kid questo sequel vi piacerà. Per coloro che non vogliono rivedere la serie dall’inizio e per chi ha bisogno dila, veniamo noi in vostro aiuto con ilprime cinque