Non mi ammazzo perché… Cosa è costretto a fare per vivere il famoso attore e cantante

(Di martedì 16 luglio 2024) Il noto, costumista, regista e grande protagonista della televisione italiana, recentemente intervistato, ha rivelato di aver pensato al suicidio ma di non averne avuto il coraggio. "Mi ha salvato la vigliaccheria o la fede, chi lo sa. Perché io credo, prego e non voglio andare all'inferno",ha detto al Corriere. Ha bisogno di aiuto e di soldi, e perecco. Nato a Napoli il 12 luglio del 1945, Leopoldo Mastelloni è tornato a parlare delle difficoltà economiche che sta sperimentando a 79 anni.