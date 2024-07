Ma è lui o è uno scherzo? I capelli sono spessi in modo sospetto | Daniel Craig è irriconoscibile nella nuova campagna Loewe – Foto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024)è James Bond. Con le sue interpretazioni dello 007 più famoso di sempre, si è posizionato nel cuore degli spettatori che, se pensano a lui, lo immaginano in smoking,molto corti, aria da duro. Sarà per questo che ladel brandi di lussoha destabilizzato i fan.ha ilunghi, indossa occhiali colorati e dei maglioni multicolor. Laè realizzata da David Sims e“dà vita al lavoro dell’artista Richard Hawkins, che ha ispirato la collezione, attraverso un collage di personalità. In posa provocatoria, indossa con spavalderia quelli chei capi emblematici della collezione di suggestione americana: maglioni, pantaloni cargo, giubbotti di pelle e stivali, scarpe da ginnastica e pantaloni ricamati”.