In e-bike nei luoghi del Tour de France

(Di martedì 16 luglio 2024) Sull’onda lunga del passaggio storico della Grand Départ Firenze-Rimini, la ’DMC dei Percorsi del Savio’ organizza venerdì 19 luglio unguidato in e-, neideldecon degustazione di vini. Una cicloguida accompagnerà i partecipanti in un percorso ad anello, tra i colli tappezzati di campi e fra le viti delle cantine di Mercato Saraceno. Ilpartirà da Mercato Saraceno e si svilupperà lungo un percorso, adatto a tutti, di circa 40 chilometri con un dislivello di circa 800 metri, salendo tramite sterrati sul celeberrimo colle del Barbotto, croce e delizia dei ciclisti, passando da Perticara, scendendo verso Talamello e su crinali incredibili. A metà percorso è prevista una merenda-picnic panoramica con prodotti dolci e salati, prima di riprendere la strada del ritorno verso Mercato. Il ritrovo e la partenza per ilsono fissati alle ore 16.