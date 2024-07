Basket morto a 69 anni Joe Bryant | padre di Kobe aveva giocato in Italia per 7 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Lutto nel mondo delamericano: èall’età di 69Joedie conosciuto con il soprannome di “Jellybean“. L’ex cestita e allenatore è scomparso a seguito di complicazioni dovute ad un infarto subito recentemente. Stando a quanto riportato da Philly Inqirer,è stato colpito da un infarto e a confermarlo è il coach di La Salle, Fran Dunphy.Leggi anche: Tutte le fake news sull’acqua del rubinetto: l’ultima la più sorprendente La morte di “Jellybean”, così soprannominato per la sua passione per le caramelle gommose, arriva quattroe mezzo dopo la morte del figlio, che ha perso la vita insieme alla figlia Gigi e altre otto persone in un incidente in elicottero il tragico 26 gennaio del 2020. Dare è stato inper ottotra Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia.