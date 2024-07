Superbike GP Gran Bretagna | Razgatlioglu vince gara 2 davanti a Bulega

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Toprakanche2, dopo i successi in1 e in Superpole Race, delPremio disul circuito di Donnington. Il pilota turco della Bmw M 1000 RR, alla vittoria numero 48 in carriera, ha battuto l’azzurro Nicolò(Ducati Panigale V4R). Completa il podio Alex Lowes, con la Kawasaki ZX-10RR. Quarto il britannico ex MotoGP Scott Redding (Bmw M 1000 RR) che ha chiusoad Alvaro Bautista (Ducati Panigale V4R) e ad altri due italiani Danilo Petrucci (Ducati Panigale V4R) e Andrea Locatelli (Yamaha YZF R1), rispettivamente sesto e settimo. Ottavo il sei volte campione del mondo, Jonathan Rea, che in Superpole Race aveva ottenuto il primo podio con la Yamaha YZF R1., GPSportFace.