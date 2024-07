Scontro auto-camion sulla A1 quattro feriti | uno è grave

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Arezzo, 13 luglio 2024 – Incidente sull’strada del Sole intorno alle 17: c’è un ferito. E’ successo al chilometro 362, tra Arezzo e Monte San Savino in direzione sud. Coinvolti un’e un, tre uomini non gravi portati alla Fratta di Cortona e un 56enne portato in codice rosso alle Scotte di Siena. Sul posto l’infermierizzata della Misericordia di Monte San Savino, la Croce Bianca di Arezzo, i vigili del fuoco di Arezzo e la polizia stradale. .