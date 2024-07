La notizia dello sblocco della situazione e dell’intenzione di completare l’intero tracciato della E78 Grosseto-Fano non può che essere accolta positivamente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Arezzo, 13 luglio 2024 – “LadiE78non può che, tanto più che giunge dopo un periodo di silenzio e di stallo che è stato solo apparente, perché dietro le quinte il commissario straordinario dell’Anas, Massimo Simonini, ha lavorato sodo”. Questa la premessa con la quale Livio Sassolini, presidente CNA Valtiberina, passa poi al punto chiavevicenda. “Permettetemi di dire, però – prosegue - che noi siamo come San Tommaso: se non vediamo, non crediamo. D’altronde, quellasuperstrada dei “Due Mari” è una storia iniziata oltre 60 anni fa e non ancora arrivata all’epilogo. Siamo d’accordo con la realizzazione delle gallerie che attenueranno l’impattoquattro corsie sul nostro territorio e adesso speriamo che le osservazioni in proposito, da presentare di qui a inizio settembre, abbiano una finalità costruttiva – e non ostruzionistica o strumentale – da parte di tutti i soggetti coinvolti, che hanno senza dubbio diritto di esprimere una propria posizione e anche di difendere i propri diritti”.