Rodri un uomo solo al comando

(Di venerdì 12 luglio 2024)è alto e lento, lentissimo anzi. Lentissimo in allungo, ma anche pachidermico nei primi passi, rispetto agli standard del calcio contemporaneo si intende. In un gioco fatto sempre più di reattività e istinto negli spazi ristretti,può unicamente arrivare prima e prevedere quello che succederà. È così che ha percorso i 12 chilometri a partita che lo rendono uno dei centrocampisti migliori di questo Europeo. Se sbaglia ancheleggermente la valutazione dell’intervento il pallone è perso, il fallo è commesso o l’avversario è andato.ha anche una struttura del corpo pesante, senza quell’elasticità che permetteva ad esempio al suo illustre predecessore Busquets di strappare via il pallone o proteggerlo con azioni al limite della fisica tra i corpi.