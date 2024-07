Umberto Calaiò | Calcio italiano in crisi? Basta con l’idea che si debba pagare per giocare

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024): ”in? Ecco le tre aree su cui intervenire” A proposito delladel, su cui si discute da dopo l’eliminazione della Nazionale Azzurra da Euro 2024, è intervenutoin una lunga intervista rilasciata ai microfoni della testata News.Superscommesse.it. Il fratello dell’ex attaccante del Napoli Emanuele è un profondo conoscitore della realtà calcistica italiana, maturata in vari ambiti: come agente Fifa, come osservatore e infine come consulente di mercato e direttore sportivo. In questo estratto,ricerca e commenta le cause di un sistemaormai da riformare, sostenendo un necessario intervento su tre precise aree., grazie per aver accettato il nostro invito.