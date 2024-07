Meloni si impegna a dare 17 mld alla Nato Va bene ma chi paga?

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Se è vero che l’estate riesce talvolta a far sembrare bianco ciò che è nero e viceversa, èaggiungere che spesso è l’argomento stesso che mette in difficoltà chi tenta di trasmetterlo con linguaggio comprensibile anche dai comuni mortali. Sta succedendo che la politica monetaria, dall’inizio dell’anno, sia in Europa che in America, venga approcciata come l’ Araba Fenice: che ci sia ognun lo dice, dove sia nessun lo sa. Fuor di metafora vuole significare che sia Powell per la FED sia Lagarde per la BCE, stanno accennando a più riprese ai mercati la volontà di Incidere profondamente sui tassi, sia del dollaro che dell’ euro. La sensazione che però quelle valute viaggino sempre più seguendo i mercati e le loro regole è in crescita. È pur vero che I fenomeni che stanno connotando genericamente il mondo contemporaneo, per diverse motivazioni spesso contorte, finiscono per incidere comunque sul sistema produttivo, il più delle volte in maniera negativa.