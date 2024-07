Gravissimo incidente per ex di Uomini e Donne | Siamo salvi per miracolo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 11 luglio 2024) In queste ore, i fan disono stati spiazzati da una notizia davvero incresciosa che riguarda un ex volto della trasmissione. La persona in questione è un ex corteggiatore della tronista Giulia Cavaglià, ovvero, Manuel Galiano. Una volta terminato il suo percorso all'interno della trasmissione, il ragazzo si è allontanato dal mondo dello spettacolo, anche se ha continuato a godere dell'affetto dei tanti fan accumulati nel corso della sua esperienza. Ad ogni modo, il giovane ha subito unstradale durante il quale ha rischiato di perdere la vita. Perè riuscito a salvarsi, sia lui sia la persona che gli era seduta accanto. Così, dopo lo spavento, il protagonista ha raccontato quanto accaduto, mostrando anche delle foto decisamente sensibili inerenti il suo volto tramortito che sono state accuratamente censurate.