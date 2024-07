Riciclaggio a Firenze sequestrate anche due Ferrari

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 10 luglio 2024)due, mercoledì 10 luglio la Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di, con i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, ha eseguito il decreto preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari di, emesso nell’ambito del procedimento penale inerente a un’associazione per delinquere. Costituita da cittadini albanesi e italiani, finalizzata all’appropriazione indebita aggravata e all’auto, dedita all’acquisizione di locali di ristorazione nel centro turistico della città di. Il sequestro, spiega la nota firmata dal procuratore della Repubblica Filippo Spiezia, è indirizzato verso beni per un valore di circa 2 milioni di euro, “provento dell’appropriazione indebita e frutto del reinvestimento di proventi illecitamente accumulati”.