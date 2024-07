Renzi spadroneggia in tv a Sky Uk e s’improvvisa pure consulente su Euro 2024 | Tranquilli con l’Olanda sarà una passeggiata – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Trasferta londinese per Matteo, fresco di nomina nel think tank dell’ex primo ministro Tony Blair. Il leader di Italia Viva, nelle vesti di consigliere strategico dell’Institute for Global Change, ha partecipato al panel The future ofpean politics, organizzato dalla società di consulenza politica. Nel suo intervento di ieri – 9 luglio -, il senatore toscano ha messo in guardia l’pa dal diventare «un museo e non un laboratorio», poiché oggi il Vecchio continente viene «percepito come luogo del passato e non del futuro». In un passaggio,ha anche fotografato la situazione italiana: «Siamo un po’ come una start up della Silicon Valley per il populismo. Berlusconi, Movimento 5 stelle, Lega. Abbiamo avuto un numero incredibile di diversi populisti e populismi.