Incidente in autostrada Camion si ribalta 46enne muore sul colpo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Altro sangue sulle strade bolognesi. Il bilancio, drammatico, è di quattro morti nel giro di quarantott’ore. L’ultimoin ordine di tempo risale alla serata di lunedì scorso, intorno alle 21, quando un tir si èto al chilometro 209 dell’A1, al bivio tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi, in direzione Firenze. Per il conducente del mezzo pesante, Massimiliano Cavallaro, di 46 anni nato a Udine ma residente in provincia di Venezia, non c’è stato niente da fare: è morto suldopo essere stato sbalzato violentemente fuori dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica.