Dal record di Yamal al bel calcio | come la Spagna di De La Fuente sta ‘salvando’ Euro 2024

Sei vittorie su sei in un cammino tutt'altro che da tappeto rosso. Dal girone con Albania, i campioni in carica dell'Italia, la Croazia semifinalista Mondiale, alla fase a eliminazione diretta contro Georgia, i padroni di casa della Germania e i vicecampioni del Mondo della Francia: le Furie Rosse hanno sempre trovato la via della rete, aggiungendo al classico possesso palla che contraddistingue il loro 'credo' calcistico una ritrovata propositività offensiva. Laapproda in finale vincendo e convincendo, superando esami via via più complessi ma senza snaturarsi e scomporsi alle prime difficoltà. Non è successo sul pareggio in extremis della Germania, non è successo sul vantaggio della Francia nei primi minuti della semifinale.