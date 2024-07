Che vergogna Tomaso Trussardi! Insulta un automobilista dandogli del Terrone | il video è virale

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 10 luglio 2024)hato unusando la parola “”. Ilè diventato è, ma cosa è successo? Le indiscrezioni – conannesso – sono trapelate tramite Gabriele Parpiglia; l’ex marito di Michelle Hunziker ha iniziato a inveire nel traffico contro un. L’episodio è avvenuto a Milano, in Zona Cologno. A colpire, più di tutto, sono stati gli epiteti ripetuti danei confronti del conducente del veicolo in parte al suo. Secondo Parpiglia, comunque, il litigio è andato avanti per diverso tempo. Ma perché il giornalista ha deciso di diffondere il? Le sue parole: “Se in quel momento fosse passato qualcuno; avesse attraversato la strada qualcuno; sarebbe stato il caos”.undel “” Gabriele Parpiglia, sull’episodio che riguarda, ha continuato dicendo: “Leggiamo troppe notizie legate alla fatalità del caso o dello stesso caos che portano alla morte.