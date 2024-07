Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna recensione | Scarlett Johansson e Channing Tatum tra amore e corsa allo spazio

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 9 luglio 2024) La nostradi Fly Me to the– Le due, divertente comedy drama diretto da Greg Berlanti con, Woody Harrelson e Chris Evans: tra Nora Ephron e space opera, trae female empowerment Fly Me to the– Le duenon ha molto a che vedere con l’omonimo celebre brano di Sinatra, ma potrebbe. Diretto dal Greg Berlanti di Love, Simon e guidato dai pesi massimi, assieme a nomi come Woody Harrelson e Chris Evans, questo curioso ibrido di rom-com, screwball comedy e space opera punta tutto sulla discreta chimica tra i suoi protagonisti e su un copione più frizzante e in palla di quanto ci saremmo aspettati, mascherando così l’inconsistenza dei suoi momenti ammantati di epica e racconto storico.