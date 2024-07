Con i cambi in panchina la Serie A perde 10 scudetti retano solo Conte e Inzaghi Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2024) LaA si è rivoluzionata. Ben tredici panchine su venti hanno un nuovo allenatore alla guida, scrive oggi il Corriere della Sera. “Una rivoluzione che porta novità e toglie esperienza. Abbiamo perso Allegri, Mourinho, Sarri e Pioli che avevano collezionato un tesoretto di dieci. Ora laA ne porta in dote giusto la metà, quattro festeggiati da Antonio, la novità più gradita, l’uomo che promette, con il duro lavoro, di colmare il gap tra Napoli e Inter e uno, l’ultimo, da Simone. Perdiamo in esperienza, furbizia, presenza scenica al centro del ring”. Il Napoli diIl Napoli di, insieme alla Juve di Thiago Motta si propongono come i migliori avversari dell’Inter diche dovrà difendere lo scudetto.