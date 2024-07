Casa del Sociale a Caserta accordo Comune-Regione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldiha stipulato con laCampania la Convenzione che permetterà la rigenerazione dell’Ex Onmi, stabile abbandonato da diversi anni che una volta ristrutturato diventerà ladel, un presidio per le tante associazioni del territorio coordinate dal CentroEx Canapificio, a cui è assegnato tramite Patto di Collaborazione. Mamadou Kouassi, ispiratore del Film pluripremiato di Matteo Garrone “Io Capitano”, nonché attivista da anni del Centro ex Canapificio, esprime “soddisfazione per la stipula della convenzione, che rappresenta – aggiunge – un passo avanti importante. Ora però è necessario avere un incontro con il, per questo rinnovo nuovamente la richiesta al sindaco Carlo Marino, con cui non ci incontriamo dal mese di febbraio”.