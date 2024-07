Sinner e la fidanzata lei scoppia in lacrime | la reazione di lui

Leggi tutta la notizia su tvzap

e la, leiin: ladi lui – Un momento d'oro per Jannik. Il 10 giugno 2024 è diventato il primo tennista italiano e il 29esimo al mondo ad aver raggiunto la posizione numero 1 del ranking ATP. Purtroppo però il giovane in queste ore ha dovuto fare i conti con una brutta notizia. e la, leiin: ladi lui Ladi, Anna Kalinskaya, si è ritirata negli ottavi di finale del singolare femminile di Wimbledon. La russa, testa di serie numero 17, ha dovuto fermarsi per un problema al braccio durante il match contro la kazaka Elena Rybakina, in vantaggio 6-3, 3-0 al momento dello stop.