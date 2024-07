Scontro tra auto e bici in città turista 31enne in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dopo gli episodi delle ore e dei giorni scorsi, un altro grave incidente nel Salento. Un drammaticotrainè andato in scena nella periferia di Lecce intorno alle 12.30 di ieri e ha visto coinvolta una ragazza di 31 anni spagnola che si trovava in vacanza in Puglia. Quest’ultima stava facendo una passeggiata incon il proprio ragazzo quando, all’uscita da una strada sterrata, ha impattato con un’. Il sinistro si è verificato sulla strada di fronte via Giacomo Bove, un prolungamento della strada provinciale in prossimità di Frigole, marina di Lecce. Per cause ancora tutte da ricostruire e decifrare, la, in sella alla sua, ha impattato con una Hyundai Tucson condotta da un 81enne leccese che procedeva in direzione Torre Veneri.