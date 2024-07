Il cardinale Ruini ricoverato per un malore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) IlCamilloè statoal Policlinico Gemelli di Roma. Ha avuto un dolore al torace, segno di un possibile infarto, ed è in terapia intensiva. Ma l’ospedale assicura che è vigile e che le sue condizioni sono stabili. Grande paura dunque per la salute delche è stato oltre 15 anni alla guida della Chiesa italiana. Originario di Sassuolo, 93 anni compiuti lo scorso febbraio,resta ancora oggi un punto di riferimento nella storia della Chiesa italiana. Sulle sue condizioni di salute, l’ospedale romano ha riferito: "Nella tarda serata di ieri ilCamilloè statod’urgenza presso il Policlinico Gemelli per un dolore toracico. In considerazione dell’età avanzata e della storia clinica del, si è reso necessario il ricovero in Terapia intensiva cardiologica.