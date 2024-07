Basket Serie B nazionale Jesi arrivano Zucca e Di Emidio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’ala e il play, entrambi con importanti esperienze, hanno raggiunto l’accordo con la società biancoblu. Ancora in stand by il futuro per Merletto e Tiberti, 8 luglio 2024 – ScatenataAcademy. Dopo Petrucci e Cena, altri due colpi messi a segno nel giro di pochi giorni:e Diapprodano alla corte di coach Ghizzinardi. Il primo, il cagliaritano Dario, come riporta la nota ufficiale, andrà a delineare insieme a Cena il pacchetto dei lunghi, cui lo staff tecnico vorrà affidarsi per la prossima stagione. Classe 1996, proviene da un’ultima stagione con la casacca del NPC Chieti cui ha totalizzato una media per gara di 13 punti, 5,5 rimbalzi e 1,1 asssit. L’ala grande sarda si e formata nelle giovanili della Reyer Venezia debuttando in A nella stagione 2014/15.