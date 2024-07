Via al raduno dell’Empoli al Castellani Dal 18 si va in Alto Adige

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 7 luglio 2024) Anche l’Empoli è pronto a partire per la nuova stagione agonistica, agli ordine di mister Roberto D’Aversa che ha preso da poche ore il timone della squadra. Da domani (8 luglio) alle 10 si inizia a sudare dapprima a Empoli, fra ile Petroio, e poi con il consueto ritiro in altura. Si va inda giovedì 18 a venerdì 26 luglio a Naz-Sciaves, con la squadra che soggiornerà a Bressanone Già stabilito il primo gruppo di amichevoli per la società. Le prime si terranno a Petroio il 12 luglio alle 18,30 contro il Castelfiorentino e il 16 luglio contro l’Empoli Primavera. Inaltri due test prima della fine del mese: sabato 20 luglio alle 18 a Caldaro contro i tedeschi dell’Fc Ingolstadt e venerdì 26 luglio alle 15 a Naz-Sciaves contro lo Spezia.