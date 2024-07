Tutto esaurito al Frontone Mahmood trionfa a Perugia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) L’uraganotravolge “L’Umbria che spacca“.da settimane ed entusiasmo alle stelle dei tremila fans in attesa fin dal pomeriggio per il concerto dell’amatissimo cantante che venerdì sera ai Giardini delha dato il via al suo tour estivo in uno dei momenti più esplosivi del festival perugino. T-shirt a pelle con addominali stampati, pantaloni neri arricchiti da un drappo bianco, occhiali da sole,è salito sul palco verso le 22.45 e ha regalato una performance ricca di energia, adrenalina, intensità e momenti più intimi: tra luci, visual e coreografie ha ripercorso i successi della sua carriera in un crescendo culminato con Soldi“ e “Tuta Gold“ e tra una canzone e l’altra ha parlato e scherzato con i suoi fans che lo hanno accolto con tante dimostrazioni di affetto.