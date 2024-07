Napoli perde il genio dello scudetto! De Rossi lo strappa a De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 7 luglio 2024) Simone Beccaccioli, match analyst del, torna alla Roma. Il retroscena sul ‘mago’ dietro loe l’acquisto di Kvaratskhelia. Terremoto in casa: Simone Beccaccioli, il match analyst considerato uno dei segretiazzurro, lascia il club partenopeo. La notizia, riportata da Il Messaggero, segna la fine di un’era e l’inizio di una nuova avventura per il “dell’informatica” tanto apprezzato da Dee dagli allenatori che hanno guidato ilnegli ultimi anni. Il ritorno a casa: Beccaccioli torna alla Roma di DeDopo quattro anni intensi all’ombra del Vesuvio, Beccaccioli fa ritorno alla Roma, dove aveva già lavorato per un decennio dal 2009 al 2019. Il richiamo della capitale e la volontà di Daniele Dehanno convinto il match analyst a interrompere anticipatamente il contratto con il, che sarebbe dovuto scadere nel 2025.