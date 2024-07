Maturità 2024 la storia di Rebecca | Noi non siamo numeri né in aula né sulla bilancia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Milano – “È stato un bel percorso, anche se travagliato. Sono matura e, soprattutto, più consapevole: non, népagella, né".Piozzi, 19 anni ad agosto, si è appena diplomata al liceo Faes, indirizzo Scienze umane. Da dove comincia questo percorso, “bello e travagliato”? "Il primo annosubito stati bloccati dal Covid, proprio quando per noi cominciava un cambiamento importante: è stato più difficile abituarsi a una realtà diversa, anche in terza tornavamo a casa alla prima svista. Poi, già dalla fine della quarta, ho cominciato a soffrire di un disturbo alimentare di tipo restrittivo. Era estate, ero in una sorta di ’luna di miele’ con me stessa. Quando sono tornata a scuola mi sono scontrata con la realtà".