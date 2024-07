Alex Marangon il pestaggio durato un minuto | Dopo il colpo in testa è morto in 20 secondi Il legale | C’erano 20 persone chi sa parli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024)non è caduto nel fiume Piave, maper “cause violente e non accidentali”. Le parole del procuratore di Treviso spazzano tutte le ipotesi che si sono susseguite in questi giorni. Colpito allacon un oggetto contundente, con un occhio tumefatto, lividi al torace e una grave emorragia interna, secondo le ultimissime ricostruzioni, il 25enne barman di Marcon (Venezia) trovatolunedì primo luglio sul greto del fiume Piavel’allontanamento volontario nel corso di un rituale amazzonico nei pressi dell’abbazia di Vidor, in provincia di Treviso, è stato picchiato a sangue tra le 2 e le 6 del mattino di domenica 30 giugno. Per questo la procura di Treviso, in base all’esito dell’autopsia, secondo cui il ragazzo sarebbeper emorragia interna dovuta a un trauma al torace, ha modificato il titolo del fascicolo e ora si indaga per omicidio volontario a carico di ignoti.