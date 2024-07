Tir sfonda il cancello ed entra in un giardino Caos in via delle Molina | chiusa la strada

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Pescia (Pistoia), 6 luglio 2024 – Intorno alle 13 di ieri un tir, proveniente da Lucca, èto in via, urtando il muro di una abitazione privata. La cabina del mezzo pesante èta nelndo il cancelletto di accesso, abbattendo la colonna di sostegno del, e tirando giù tre metri del muro di recinzione, sul quale era posizionata anche la cassetta con gli attacchicondutture del gas, che sono state tranciate. Sono stati necessari gli interventi di vigili del fuoco e polizia municipale, oltre ai tecnici di Toscana Energia, per ripristinare le condutture distrutte. Un intervento che ha provocato la chiusura dellaper un paio di ore, per permettere l’estrazione del camion dale la messa in sicurezza dell’area.