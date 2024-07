Ranking ATP Fognini sorpassa Berrettini dopo Wimbledon | n 8 d’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Si è fermato per la settima volta in carriera al terzo turno Fabionel torneo di. Il 37enne ligure sperava di sfatare il tabù, contro un avversario come Roberto Bautista Agut non impossibile per le qualità del tennista italiano. Spesso i due si erano incrociati e nella maggior parte dei casil’aveva spuntata. Un’amara sconfitta al quinto set in una partita disputata in due giorni, vista l’interruzione per la pioggia di ieri, con Fabio che si trovava in una condizione di vantaggio, ovvero 2 set a 1. Quest’oggi però è mancata risolutezza nei momenti più importanti e così lo score di 7-6 (6) 3-6 5-7 7-6 (1) 6-4 ha sorriso all’iberico. Un’avventura londinese, comunque, che ha regalato al classe ’87 punti importanti in classifica, essendo allo stato attuale delle cose n.