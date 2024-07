Latitante dopo l’ergastolo Compagna e figlio tornano in Italia | Dov’è Bozzoli? Non lo sappiamo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) "la sentenza di condanna di Giacomo ho avuto uno choc e ho perso la memoria. Il 2 luglio ci siamo separati. L’ho invitato a tornare indietro, lui non ha voluto. Non so dove si trovi Giacomo". Sono i primi racconti di Antonella Colossi, ladi Giacomo, ai carabinieri. È ricomparsacinque interminabili giorni. Alle due del pomeriggio una telefonata di Daniele Colossi, il padre di Antonella, ha avvertito i carabinieri. Antonella e il suo bambino, partiti dalla Spagna, erano arrivati in treno a Chiari, dove vivono i genitori della donna. Partiti il 23 giugno dalla loro villa di Soiano del Garda, sono transitati per la Francia e hanno raggiunto Marbella, in Spagna, in un hotel che Giacomo aveva prenotato con un suo documento il 20 giugno, fino al giorno 30.