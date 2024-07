La Commissione europea Quando gli Usa erano nemici | Non possiamo lavorare con gli idioti a Bruxelles

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) di Piero S. Graglia Parlando all’inizio del settembre 1972 con i suoi più stretti collaboratori nello studio ovale, il presidente Nixon dette questa interpretazione dei rapporti tra Usa e Comunità: "Ci vorrà un sacco di tempo agli europei per agire come un blocco unico. Non vanno d’accordo tra di loro: quindi dobbiamocon i diversi capi di governo, e non con quell’idiota (“jackass“) che sta a". In questo clima, nel gennaio del 1973, un francese diventava presidente della. L’"idiota" di turno, secondo il presidente americano. François-Xavier Ortoli era un gollista cauto e riservato, non uso a rilasciare interviste e dichiarazioni durante il suo mandato. Il che ha consegnato l’immagine di un presidente che navigava a vista; in realtà la sua azione fu decisa e, visto il periodo e gli interlocutori, peraltro efficace.