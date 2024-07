Basket Preolimpico Pireo 2024 | Grecia schiacciasassi in semifinale niente Olimpiadi per la Slovenia di Doncic

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Ilalle prossimedi Parigiavrà tanti motivi di interesse, ma tra questi non ci sarà Luka. Nelladeldellaperde contro lain un match dominato dai padroni di casa con il punteggio di 96-68. Sfida senza storia, in cui è bastato uno Giannis Antetokounmpo da solamente 13 punti in 20?, ben coadiuvato dai 19 di Walkup e dai 17 di Toliopoulos.resta in campo ben 34 minuti, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Ora ladomani andrà a caccia del pass olimpico contro la vincente di Croazia-Repubblica Dominicana.