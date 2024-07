Basket Italia U17 in semifinale ai Mondiali | chi sono i ragazzi più interessanti in prospettiva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) L’Under 17 dell’è semifinalista aiin scena a Istanbul. Dopo due partite iniziali nelle quali era stato sostanzialmente dilapidato un vantaggio in maniera importante, alla terza è arrivata la prima vittoria contro la Nuova Zelanda. Poi l’ottavo spettacolare contro l’Australia, ripreso da -19 e poi da -5 a 40 secondi dalla fine, e infine (almeno per ora) il valido successo su Porto Rico. Ora ci sarà la Turchia padrona di casa in, già peraltro affrontata (con sconfitta) nel girone. Del gruppo azzurro sta facendo molto bene Maikcol Perez, che rimane il più in vista dei giocatori che stanno cercando di dare agli azzurri un obiettivo mai raggiunto, quello della finale (in verità, anche laa questo livello mai prima d’ora era stata raccolta).