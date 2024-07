Transitalia Marathon 10 anni di eccellenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dal 20 al 27 settembre 2024celebra un traguardo storico: la sua decima edizione. Un viaggio epico che partirà da Rimini e attraverserà l’Italia fino a raggiungere Roma, toccando paesaggi mozzafiato e le città d’arte più affascinanti del nostro Paese. Questo evento unico nel suo genere è ormai un appuntamento imperdibile per gli amanti del mototurismo itinerante di tutto il mondo. Saranno infatti 400 i partecipanti provenienti da 23 nazioni diverse che prenderanno parte a questa edizione a numero chiuso. Un’opportunità irripetibile per vivere un’avventura di condivisione e fratellanza internazionale, scoprendo insieme le meraviglie nascoste dell’Italia, dai panorami dell’Appennino alle storiche città d’arte. In vista dell’edizione 2024, lo scorso 2 luglio si è tenuta una Conferenza Stampa di Presentazione in Senato, all’interno della Sala Caduti di Nassirya.