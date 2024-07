Mark Zuckerberg surfa con lo smoking mentre beve birra e tiene in mano la bandiera Usa | il video per il 4 luglio è virale e interviene Elon Musk

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ha cavalcato le onde dell’oceano sulla tavola da surf in completo nero, con una lattina diin unae laamericana nell’altra. Così, CEO di Meta, ha celebrato il Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti che si è tenuto ieri, 4. Il, pubblicato sul suo profilo Instagram, è diventato rapidamente, attirando l’attenzione di milioni di utenti. Tra questi, anche, CEO di Tesla e proprietario di X (ex Twitter), ha ricondiviso ilsulla sua piattaforma, ma con una didascalia provocatoria: “Ha il coraggio di fare tutto questo, ma non quello per sfidarmi”. Il riferimento è alla sfida di arti marziali miste cheaveva proposto aqualche tempo fa, ma che quest’ultimo aveva declinato.