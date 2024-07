Il secondo volto nuovo Morciano nel team Tarros

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ildella2024-25 porta il nome di Francesco. Brindisino di Mesagne, classe ’96, alto 198 cm,andrà a sostituire Sakalas nello spot di ala-forte pur con caratteristiche diverse dal lituano: condi fatto si chiude il cerchio per quanto riguarda il reparto lunghi bianconero che annovera anche Dias, Fazio, Tedeschi e Almami Barry Silla. Cresciuto cestisticamente nel settore giovanile di Brindisi tanto da esordire e segnare (contro Pesaro) in A1, l’ala forte pugliese (capace di giocare anche come centro) può già contare su diverse esperienze tra B e C Gold dopo quella formativa in A2 ad Agrigento del 2015-16. Infatti poi indossa le casacche di Monteroni in B, Fidenza in C Gold, ancora in B a San Miniato (2 stagioni, in cui salta praticamente la prima stagione per un infortunio, ndr) e Catanzaro, ancora C Gold Campania con Sala Consilina l’anno successivo dove risulta tra i protagonisti della promozione in B chiudendo anche al 2° posto nella classifica marcatori.