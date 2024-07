Federalberghi | Trovare subito una formula alternativa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) "In relazione alla chiusura dello Skipass, auspichiamo che la nuova amministrazione trovi alternative concrete, in grado di valorizzare e promuovere il turismo dell’Appennino". È questo, in poche parole, l’appello diModena a pochi giorni dalla notizia della cessazione della kermesse. Secondo l’associazione di categoria, la chiusura rappresenta una perdita importante per il settore turistico locale e genera un vuoto che, in vista del futuro, è necessario colmare. "Sebbene nelle ultime edizioni la fiera sia stata ridotta – spiega il presidente diModena e Provincia, Amedeo Faenza – si trattava comunque un’opportunità importante per far conoscere il nostro territorio a turisti e visitatori. Oggi è fondamentaleuna, capace di intercettare le problematiche della nostra montagna che da tempo, specialmente nella stagione invernale, ha sofferto un calo del turismo".