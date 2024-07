Due rapine e una tentata a Torre del Greco e a Castellammare

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Duedele una: arrestato un minorenne. I fatti sono avvenuti lo scorso 8 maggio. Una delle vittime ferita con il calcio di una pistola Duee una. La mattina del 3 luglio scorso, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in Istituto di Pena Minorile. Il provvedimento emesso dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della loacale Procura, nei confronti di un minore degli anni diciotto. L’indagato minorenne è ritenuto responsabile, in concorso con altri soggetti, di plurimi episodi delittuosi consistenti in dueconsumate ed una. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli su delega della Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli.