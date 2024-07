Arezzo ultimo tentativo per Calvano E per l’attacco c’è sempre Parigi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) di Luca Amorosi Non è ancora ufficiale ma è solo questione di ore, poi Lorenzo Coccia sarà di nuovo un giocatore amaranto. Il terzino sinistro classe 2002 torna dal Modena, nuovamente in prestito ma stavolta, a quanto filtra, con la formula dell’obbligo di riscatto, la stessa che ha permesso di riacquisire anche le prestazioni del centrocampista Mawuli dal Sud Tirol. Il direttore sportivo Aniello Cutolo, insomma, scommette forte su due giocatori che la prossima estate diventeranno a tutti gli effetti di proprietà del Cavallino. Coccia torna dunque per riempire un lacuna importante nel ruolo di terzino sinistro, dove c’è anche Zona, rientrato dal prestito al Messina, che però potrebbe nuovamente salutare, stavolta in via definitiva. L’obiettivo primario del direttore, del resto, è consolidare innanzitutto il reparto difensivo da fornire al tecnico Troise in vista della preparazione, specialmente dopo le partenze di due centrali di esperienza come Risaliti e Polvani.