Traffico Roma del 04-07-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto Buonasera code per incidente sulla via Pontina in direzione Eur 3 a Tor de’ Cenci e via dell’Acqua Acetosa Ostiense con funzioni anche sulla carreggiata opposta poi abbiamo code persulla tangenziale Tra Tor di Quinto e viale della Moschea direzione San Giovanni auto in fila anche sulla carreggiata opposta quindi in direzione Stadio Olimpico 3 San Lorenzo e la Nomentana si transita ancora con difficoltà poi sulla via Salaria nelle due direzioni con code tra Villa Spada e la tangenziale verso il centro e tra Villa Spada e Castel Giubileo direzione Monterotondo ancora molto trafficate anche le due carreggiate del raccordo anulare con code in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina è interna della Bufalotta alla Casilina ed infine abbiamo ancora chiude sul tratto Urbano della A24 in uscita datra lo svincolo Togliatti e il raccordo anulare bene da Massimo tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito