Lo scontrino di 750 euro alla mensa del Senato è del 2011

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il 3 luglio 2024 è stata pubblicata su X la foto di unoemesso ddeldella Repubblica in cui si legge che per un menù completo, composto da primo, secondo, contorno, frutta, dolce e bevande, si sarebbe speso 7,50. L’immagine è accompagnata dseguente didascalia: «Basta con questa storia degli scontrini e dei prezzi alti, bisogna solo saper scegliere! In Italia ci sono bei posti dove si mangia bene e si spende poco». Si tratta di una notizia vecchia, presentata in maniera fuorviante, cioè senza il contesto necessariosua comprensione. Come spiegato in passato su Facta, loera stato emesso ddel, luogo in cui mangia il personale che lavora a Palazzo Madama, e non al ristorante riservato invece airi.