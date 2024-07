Aia | Gianluca Rocchi confermato designatore Serie A e Serie B fino al 2025 2026

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024)sarà ancora ilarbitrale dei campionati diA eB. Il Comitato Nazionale dell’Associazione arbitri ha approvato oggi le nomine del responsabile del settore tecnico arbitrale, dei responsabili dei vari organi tecnici nazionali e dei presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano per la stagioni sportive 2024/. Responsabile della Can rimane l’ex fischietto di Firenze. Confermati anche gli altri componenti Di Liberatore, Gervasoni, Tommasi e Tonolini. Alla Can C rimane Maurizio Ciampi, fiducia rinnovata anche ad Alessandro Pizzi (Can D), Angelo Galante (Can 5 Elite), Francesco Falvo (Can 5), Riccardo Tozzi (Con Professionisti), Luca Gaggero (Con Dilettanti) e Alessandro Scarpelli (Con 5).