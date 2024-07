Udinese Pozzo | Ho scelto Runjaic perché stufo di vedere la squadra difendere a 5

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) In un intervento al Messaggero Veneto, Ginoha spiegato i motivi in merito alla decisione della società di annunciare, a sorpresa, Kostacome nuovo allenatore dell’: “Vogliamo che l’sia l’eccellenza del calcio giovanile in Italia. Noi vogliamo potenziare il settore giovanile locale, per dare a tutti i ragazzi del territorio la possibilità di giocare nell’. Poi chiaramente è la qualità che permetterà a loro di arrivare”. Sulla stagione appena conclusa,si limita a un “mea culpa”: “Non abbiamo fornito uno spettacolo all’altezza. I tifosi hanno il diritto di manifestare il proprio malcontento. Abbiamo sbagliato, ho sbagliato ed è giusto ricevere delle critiche anche se non è piacevole. Vedevo dei giocatori a volte spaesati, altri non inseriti nel contesto.